Электрокар MINI Electric вывели на тесты за Полярным кругом

Разработчики из Mini приступили к испытаниям своей первой модели на электротяге, что подтверждают шпионские снимки, опубликованные изданием Autocar. Примечательно, что тесты экологичной новинки проводятся за Полярным кругом.

Пока в объективы шпионов попал тестовый мул, на котором обкатывают агрегаты и узлы грядущего электрокара Mini. Серийный автомобиль увидит свет не ранее следующего года. Согласно неподтверждённой официально информации, электрический трёхдверный хэтчбек сможет ускоряться до «сотни» за 7,5 секунды, а запас хода составит около 300 километров.

Ожидается, что продаваться новинка будет под названием Mini Cooper E. Примечательно, что автомобиль сконструируют на платформе UKL производства BMW. Производство нового электрокара могут организовать на британском заводе в Оксфорде, при этом трансмиссии для таких автомобилей будут поставлять из Германии.

Напомним, что в сентябре прошлого года во Франкфурте дебютировал прототип первого в истории марки Mini электромобиля, который назвали Electric Concept. Хэтчбек оснастили светодиодными фонарями, выдвижными дверными ручками и решёткой радиатора с жёлтыми вставками. Любопытно, что некоторые детали для концепта изготовили при помощи 3D-принтера.