Mitsubishi переписал ценники на свои авто для России

Японский автопроизводитель Mitsubishi в мае вновь переписал ценники на весь модельный ряд. Несмотря на то, что в прошлом месяце компания объявила о подорожании кроссовера ASX и L200 в кузове пикап.

Подорожали все комплектации автомобилей 2018 модельного года. Внедорожные ASX и Outlander и пикап L200 прибавили в цене только 3 000 рублей. В то же время флагманский Mitsubishi Pajero Sport в этом месяце подорожал на 30 000 рублей в базовой комплектации Invite, а версия Ultimate прибавила на 32 000 рублей.

С мая в России внедорожник Mitsubishi Pajero Sport предлагают по цене от 2 279 000 до 2 932 000 рублей. Стоит отметить, что модель в этом году уже дорожала в январе. Несмотря на стремительный рост цен, продажи Mitsubishi в период с января по апрель 2018 года выросли в 2,4 раза до 13 263 машин, в сравнении с показателями прошлого года.

Стоит напомнить, что в конце апреля в рамках выставки Commercial Vehicle Show японская компания продемонстрировала новую версию внедорожника Mitsubishi Pajero Sport Shogun Sport.