Mitsubishi приспособила кроссовер Pajero Sport к перевозке грузов

На выставке Commercial Vehicle Show состоялся дебют новой модификации Mitsubishi Pajero Sport для езды по бездорожью. Модель получила название Shogun Sport и уже продается на автомобильном рынке Великобритании.

Автомобиль оставили без задних сидений, и теперь багажное отделение стало объемом 1500 л. Внедорожник получил в оснащение силовую установку, способную генерировать 181 л.с., а объем двигателя составляет 2,4 литра. В качестве трансмиссии предложена 8-скоростная автоматическая КПП.

Базовая версия оснащена двухзонной климатической установкой, датчиками дождя, системой бесключевого доступа, а также системами безопасности и помощи водителю. Салон Shogun Sport выполнен в коже, сидения оснащены подогревом и электрической регулировкой. В салоне ровный пол с ковровым покрытием и тонированные задние окна.