На автосалоне в Малайзии представили внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford

В Малайзии проходит международный автосалон, в рамках которого Mitsubishi представила новый внедорожник. Модель Pajero Sport Rockford обзавелась хромированными корпусами зеркал.

Помимо хромированных зеркал внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford получил декоративные накладки на бамперы, диски колес 18 дюймов из лекгосплавных металлов, шильды Rockford, а также уникальный черный окрас Diamond Black. А в интерьере выделяется премиальная аудиосистема Rockford Fosgate.

Техническая составляющая Pajero Sport Rockford осталась неизменной: 2,4-литровый турбодвигатель с цепным ГРМ и отдачей в 181 «лошадь». В качестве трансмиссии предусмотрена коробка-автомат на пять скоростей. Компания Mitsubishi уточнила, что намерена выпустить 1 000 внедорожников. Другие особенности, а также стоимость модели на данный момент не известны.