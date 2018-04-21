Эксперты озвучили ТОП-5 внедорожников для охоты и рыбалки

Для поездок на охоту или рыбалку отлично подойдет полноприводный внедорожник. Эксперты составили ТОП-5 недорогих внедорожников, предназначенных для охоты и рыбалки.

Возглавил подготовленный рейтинг японский Mitsubishi Pajero Sport, разработанный для любителей активного отдыха. «Японец» обладает рамной конструкцией, вместительным кузовом и системой полного привода. Под капотом Mitsubishi Pajero Sport разместились бензиновый мотор объемом 3,0 литра или 2,5-литровый дизель.

Второе место досталось Mitsubishi Pajero, который способен ездить по бездорожью и по асфальту. Главной проблемой этого автомобиля является коррозия рамы из-за возраста. ТОП-3 замыкает Nissan Terrano, обладающий высоким клиренсом и полным приводом, позволяющим проехать по тяжелым участкам бездорожья. Однако этот внедорожник не комфортен и не «блещет» динамическими показателями.

В ТОП-5 вошли УАЗ «Патриот» и LADA 4x4. Первый обладает 2,7-литровым двигателем, мощности которого хватит, чтобы справиться с бездорожьем. «Нива» без проблем проедет по любому типу бездорожья из-за своей невысокой массы и полному приводу.