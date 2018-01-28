Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов и внедорожников для выездов на охоту и рыбалку

Сезон летней охоты и рыбалки скоро стартует, потому эксперты решили составить рейтинг кроссоверов и внедорожников, предназначенных для выездов на природу. Как сообщают специалисты, автомобиль для охотников и рыболовов должен получить хорошие вседорожные параметры, обширный салон и иметь приемлемую цены.

Первенство в рейтинге завоевал российский внедорожник УАЗ «Патриот». Он получил 135-сильный двигатель, отличные проходимые качества, полноприводный механизм и просторный салон. Второе место досталось Chevrolet Niva.Этот автомобиль обустроен постоянной системой полного привода, хорошими внедорожными свойствами и универсальностью, благодаря которой можно передвигаться по сложному бездорожью и по асфальту. К недостаткам машины относится слабый 1,7-литровый 80-сильный двигатель.

ТОП-3 закрывает отечественный внедорожник LADA 4X4. Он имеет хорошую проходимость, но он также оснащен таким же слабым 1,7-литровым мотором, что также является недостатком.

В ТОП-5 попали УАЗ «Хантер» и французский кроссовер Renault Duster. Первый получил отличную проходимость, но автомобилю недостаточно комфорта и универсальности. Второй оснастили просторным салоном, а также он отлично себя ведет в городской черте и на трассе.