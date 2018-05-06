Составлен ТОП-5 лучших машин для выездов на шашлыки

Сезон шашлыков открылся, потому появилось время для выездов на природу для пикников с друзьями. Но мясо и все остальное к нему необходимо на чем-то везти, потому эксперты и составили рейтинг автомобилей, идеально подходящих для выездов на шашлык.

Лидером рейтинга выступает популярный немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Он позиционируется как машина для более состоятельных людей. Новый внедорожник получил встроенный холодильник в багажнике, благодаря которому мясо не испортится, даже если придется далеко ехать.

Второе место досталось отечественному УАЗ «Патриот». Такой автомобиль в экспедиционной версии отлично подходит для выездов на шашлык на сложном бездорожье. Но в машине отсутствуют лишние розетки для холодильников, потому может испортиться мясо.

ТОП-3 закрывает японский Mazda CX-5. Он получил экономичный бензиновый мотор. Также автомобиль характеризуется как комфортный, вместительный, с большим багажным отсеком и хорошо ведет себя в дороге.

В ТОП-5 попали MINI Clubman и Smart Brabus. Первая очень хороша в управлении и в ней можно устроить охладительное отделение для продуктов. Последняя характеризуется короткой колесной базой и маленькими свесами, что позволит пробираться по бездорожью.