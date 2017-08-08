Представлен ТОП-5 копий легендарного «Гелендвагена»

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class всегда привлекал внимание общественности и состоятельных клиентов. Машина оказалась культовым внедорожником, и у нее имеется много подражателей. В новом ТОП-5 будут перечислены именно они.

Первым в рейтинге стал Puch G-Klasse. Данный внедорожник является практически тем же «Гелендвагеном», но выпускался он в Австрии под маркой Puch. Машина поставлялась в европейские государства, а также в Африку.

Второе место в ТОП-5 досталось Peugeot P4. Этот внедорожник представляет собой лицензионную копию «Гелендвагена». Оригинал и «клон» похожи только внешне. Французы оснастили машину исключительно своими агрегатами от Peugeot 504 с трансмиссией от модели 604. Автомобиль был неплох, но на рынке не прижился.

Тройку лидеров замыкает BAIC BJ80. Это китайский «клон» Mercedes-Benz G-Class, однако машина сделана качественно, ведь компания BAIC сотрудничает с Daimler. Так или иначе, машина не может конкурировать с «Гелендвагеном», и она практически не выходит за пределы КНР.

Четвертое место в ТОП-5 занял Force Gurkh. Машина очень похожа на «Гелендваген», но ее моторный отсек занимает 2,6-литровый дизельный мотор тягой всего в 85 л.с.

Замыкает пятерку Mahindra Bolero. Индийский клон «Гелендвагена» стараниями мастеров ателье R&T Auto Catalyst получает шильдики как от G500, так и от G63 AMG. Сравнивать копию с оригиналом нет смысла не по характеристикам, не по цене.