Представлены первые фото нового Mercedes-Benz G-Class без камуфляжа

В глобальной сети появились первые фотографии внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения без камуфляжа. Снимки опубликованы на сайте Mercedes-Fans. Пользователи ресурса утверждают, что кадры являются официальными изображениями.

По данным представителей сайта Mercedes-Fans, фотографии нового Mercedes-Benz G-Class им прислали по электронной почте. На данный момент нет возможности подтвердить или опровергнуть официальность этих снимков.

Пока публика обсуждала фотографии Mercedes-Benz G-Class следующей генерации, немецкие машиностроители опубликовали в интернете официальные снимки нового внедорожника, замаскированного специальной пленкой. Производитель сообщил, что спереди автомобиль получил двойные поперечные рычаги, а сзади машина имеет по четыре продольных рычага на каждой стороне. Кроме того, машина оборудована тягой Панара.

Новый Mercedes-Benz G-Class получил клиренс в 241 миллиметр. Автомобиль может преодолеть брод в 70 сантиметров. Основой для машины послужила рама лестничного типа. Силовую установку внедорожника укомплектуют девятидиапазонной автоматической трансмиссией. Кроме того, автомобиль получит современную электронику, которая будет помогать водителю при вождении на экстремальном бездорожье.

Общественность познакомится с внедорожником Mercedes-Benz G-Class нового поколения 13 января. Машина дебютирует на автомобильной выставке в Детройте.