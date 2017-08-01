Новый Mercedes-Benz GLS 2019 проходит тесты в зимних условиях

Инженеры из немецкого Mercedes-Benz выкатили на зимний тест новую модель своего внедорожника Mercedes-Benz GLS 2019 года.

Проанализировав шпионские фото, специалисты отметили, что новая версия внедорожника не только обтянута камуфляжной пленкой, а еще имеет фейковые кузовные панели. Mercedes-Benz GLS 2019 построен на модульной платформе МНА, что позволит снизить вес автомобиля и сделать модель более "обтекаемой". Также разработчики обещают более просторный салон.

Новый внедорожник будет оснащен шестицилиндровым двигателем. По предварительным данным, улучшенная версия от AMG обзаведется 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Презентация модели назначена не раньше конца 2018 - начала 2019 года.

Отметим, что новый GLS появился на публике уже во второй раз, но только теперь у автомобиля появились поддельные детали кузова.