Серийный Mercedes-Benz Sprinter замечен фотошпионами

Компания Mercedes-Benz вывела на дорожные тесты новый Sprinter, что не осталось незамеченным со стороны автомобильных фотошпионов. Снимки публикует издание motor1.

Официальная презентация Mercedes-Benz Sprinter пройдет в феврале будущего года. В настоящее время коммерческий автомобиль проходит заключительные дорожные испытания на немецких дорогах общественного пользования. Естественно, модель скрыта под камуфляжной пленкой.

Ранее Mercedes-Benz Sprinter уже попадал в объектив камеры автомобильных папарацци, но в менее "серийном" варианте, нежели сейчас. Так, инженеры бренда пересмотрели переднюю часть кузова модели, установили более габаритную радиаторную решетку, обтекаемую головную оптику и т.д.

Любопытно, что задние фонари практически не изменились. Эксперты говорят, что дизайнеры бренда сделали акцент на эргономичности и компактности Mercedes-Benz Sprinter. Продажи новинки стартуют через пару месяцев после публичной премьеры, сборка машины будет происходить на новом заводе бренда в США.