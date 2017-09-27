Эксперты назвали ТОП-13 самых дорогих внедорожников в мире

Аутсайдером рейтинга признан Bentley Bentayga ценой 195 000 долларов. С дополнительным оснащением ценник машины существенно вырастает.

Двенадцатым в ТОП-13 числится Mercedes-Benz AMG G65. Машина стоит 217 000 долларов. Одиннадцатое место занимает Bowler EXR-S ценой 225 000 долларов. Открывает первую десятку Rhino GX, продающийся за 229 000 долларов.

Девятое место занимает Holland & Holland Range Rover ценой 244 500 долларов, выпущенный тиражом 30 ед. Восьмую позицию занял Range Rover SV Coupe. Машина вышла в количестве 999 ед. по цене 296 000 долларов каждая.

Седьмым в ТОП-13 стал Lexani Motor Cars Cadillac Escalade ценой 320 000 долларов. Шестое место занимает еще не вышедший Rolls-Royce Cullinan. Он будет продаваться минимум за 325 000 долларов. Пятую строчку занимает Mercedes-Maybach G650 Landaulet по цене 527 400 долларов. Машина выпущена тиражом в 999 единиц, пишет "ВладТайм". Четвертое место в ТОП-13 досталось Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ценой 544 400 долларов.

Лидерами тройки стали Karlmann King (2 000 000 долларов), Dartz Prombron Black Russian, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов, и первое место досталось Bentley Dominator. Последний вышел тиражом 6 ед. для султана Брунея. Британцы просили за каждый внедорожник по 3 000 000 фунтов стерлингов.