Эксперты назвали Toyota самым дорогим брендом в мире

На страницах популярного издания Forbes обнародовали рейтинг наиболее дорогих автомобильных брендов. Первую позицию в списке эксперты присвоили японской компании Toyota, которую оценили в 44 700 000 000 долларов, что на 9% выше результатов минувшего года.

Второе место досталось немецкому бренду Mercedes-Benz (34 400 000 000 долларов, +18%). ТОП-3 закрывает баварская марка BMW (31 400 000 000 долларов, +9%).

В первую пятерку попали Honda (25 500 000 000 долларов, +6%), Audi (14 800 000 000 долларов,+5%) и Ford (14 100 000 000 долларов, +3%). В ТОП-10 самых дорогих в мире автобрендов числятся Chevrolet (11 500 000 000 долларов, +11%), Porsche (11 000 000 000 долларов, +14%), Lexus (9 500 000 000 долларов, +4%), Nissan (9 400 000 000 долларов, +5%), Hyundai (8 700 000 000 долларов, -2%) и Volkswagen (7 900 000 000 долларов, +16%). При разработке рейтинга эксперты руководствовались информацией о доходах автопроизводителей за последние три года и коэффициентом влияния бренда в разных областях.