Озвучен ТОП-3 самых подходящих автомобилей для такси

Автомобиль для таксопарка должен обладать невысокой ценой и умеренными затратами на эксплуатацию. Эксперты провели анализ отечественных таксопарков и составили рейтинг идеальных машин для такси.

Прежде всего следует обратить внимание на Renault Logan, который завоевал популярность среди таксистов в России и за рубежом. Он характеризуется невысокой ценой, простой конструкцией и надежностью. Подкапотное пространство Renault Logan занимает 1,6-литровый 82-сильный мотор. Кроме него предусматривается 1,6-литровый двигатель с отдачей в 113 «лошадок». Агрегаты приводятся в действие МКПП и АКПП. Автомобиль обойдется в 534 000 рублей/

Второе место досталось Hyundai Solaris, за который придется отдать от 654 900 рублей. Под капотом седана разместились двигатели объемами 1,4 и 1,6 литра с мощностью в 100 и 123 лошадиные силы. Они функционируют в тандеме с 6-диапазонной МКПП и 6-секционной АКПП.

ТОП-3 закрывает LADA Largus. Авто обустроили 1,6-литровой бензиновой установкой с производительностью 87 и 106 лошадиных сил. Авто характеризуется простотой обслуживания и стоит от 514 900 рублей.