ТОП-5 самых дорогих китайских SUV в России назвали эксперты

Пока в России продолжается финансовый кризис, китайские машиностроители внедряются на отечественный авторынок, среди которых много довольно качественно собранных кроссоверов. Эксперты озвучили ТОП-5 самых дорогих SUV из Поднебесной.

Возглавил подготовленный рейтинг полноразмерный паркетник Haval H9, под капотом которого размещаются 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 245 лошадиных сил и 190-сильный дизель с аналогичным объемом. Они приводятся в действие 8-позиционной АКПП, а в России за него придется выложить от 2 532 000 рублей.

На второй позиции разместился Foton Sauvana с 2-литровым турбодвигателями с производительностью 201 и 217 «лошадок», работающих в паре с МКПП и АКПП. Этот «китаец» обойдется от 1 714 900 рублей.

ТОП-3 закрывает Haval F7, сборка которого налажена в Тульской области. Автомобиль укомплектовали 1,5-литровым 150-сильным и 2-литровым 190-сильным агрегатами. Стоит такая машина от 1 449 000 рублей.

В ТОП-5 вошли Changan CS75 и Geely Atlas. Первый получил единственный 1,8-литровый 150-сильным мотор, работающий вместе с 6-ступенчатой АКПП и стоит от 1 329 900 рублей. Второй комплектуется 2-литровой 139-сильной «четверкой», 2,4-литровым атмосферным мотором с отдачей 148 «лошадок» и 184-сильным 1,8-литровым агрегатом. «Атлас» обойдется россиянам от 1 089 990 рублей.