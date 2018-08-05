Названы самые ожидаемые автомобили Женевского автосалона 2019

В скором времени в Женеве откроется международный автосалон, которого с нетерпением ждут многие автомобилисты. Эксперты озвучили ТОП-5 наиболее ожидаемых новинок Женевского мотор-шоу.

Прежде всего специалисты акцентировали свое внимание на японском кроссовере Mitsubishi ASX, который оснащается 2-литровым бензиновым мотором с производительностью 150 лошадиных сил, работающий вместе с 5-диапазонной МКПП или вариатором с системами полного и переднего привода.

Вторую строчку занимает французский хэтчбек Renault Clio, снискавший популярность среди европейских автомобилистов. Под капотом «Клио» разместятся 1-литровые турбодвигатели с мощностью 100 и 117 «лошадок». ТОП-3 закрывает чешский кроссовер Skoda Kamiq, в основу которого легла платформа MQB-A0. «Камик» получит под капот 1- литровый турбомотор с отдачей 95 и 115 лошадиных сил, 1,5-литровый 150-сильный агрегат и 1,5-литровый 115-сильный дизель.

В ТОП-5 вошли корейские KIA Niro и SsangYong Korando. Первый обзаведется гибридными и полностью электрическими агрегатами. Второй оснастят 1,:-литровым 136-сильным турбодизелем и 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым агрегатом.