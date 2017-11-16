Эксперты назвали самые бюджетные кроссоверы в РФ

В прошлом году на отечественном авторынке значительно возросло количество кроссоверов, предлагаемых по цене ниже 1 000 000 рублей. Специалисты составили рейтинг авто, входящих в названный сегмент.

Корейский кроссовер SsangYong в версии Welcome доступен по цене от 990 000 рублей. За эту сумму автолюбитель получит авто, под капотом которого разместился двигатель объемом 1,6 литра с отдачей 128 «лошадок».

За 990 000 рублей россияне смогут приобрести Dongfeng AX7, получивший 2-литровый 140-сильный агрегат. За более низкую цену можно приобрести Ford Ecosport, оснащенный 1,6-литровой установкой с производительностью 122 лошадиных сил.

За новый Renault Duster придется выложить от 639 000 рублей, а Nissan Teano и Renault Kaptur обойдутся в 930 000 и 879 000 рублей. В числе российских кроссоверов и внедорожников следует выделить УАЗ «Патриот», который обойдется в 699 000 рублей, УАЗ «Хантер» (619 000 рублей) и LADA 4X4 (484 000 рублей).