"УАЗ" поднял цены на весь модельный ряд в России

Начиная с 1 июня текущего года все модели компании «УАЗ» поднялись в цене. Такой информацией поделились специалисты «АВТОСТАТ», исследовав цены на новые авто, представленные на отечественном авторынке.

Наибольшее подорожание зафиксировано у внедорожника УАЗ «Хантер», под капотом которого разместился 2,7-литровый мотор с отдачей 128 лошадиных сил, работающий в тандеме с МКПП. Автомобиль поднялся в цене на 18 500 рублей и отныне обходится в 644 900 рублей.

Ценники на УАЗ «Патриот» и «УАЗ «Пикап» возросли на 10 000 рублей. Теперь за УАЗ «Патриот» россиянам придется заплатить от 719 000 до 999 000 рублей. Вторая же машина стоит от 749 000 до 1 065 000 рублей. Оба авто оснащаются 2,7-литровыми 135-сильными агрегатами, которые приводятся в действие «механикой».

Следует сказать, что цены на УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» возрастали в апреле 2018 года, а УАЗ «Хантер» дорожал в феврале нынешнего года. При исследовании цен эксперты не принимали во внимание акции, спецпредложения и наборы дополнительных функций.