Эксперты посоветовали, когда лучше покупать авто в 2018 году

Автомобильные специалисты советуют отечественным автолюбителям покупать автомобили к концу января, так как в феврале 2018 года произойдет повышение утилизационного сбора на 90%. Об этом сообщают в СМИ.

Удорожание коснется наиболее востребованного сегмента, в состав которого вошли авто с 2-литровыми моторами. Пошлина на утилизацию, являющуюся частью цены средства передвижения, подразделяется на несколько групп. В первую группу входят авто с объемами мотора до 1,0 л (+16%), вторая категория представлена моторами до 3,0 л (+49%), третья группа - это коммерческий транспорт (+15%), а в четвертую категорию вошли грузовики, на которые утильсбор увеличили на 52%. Ставка не изменяется на авто с агрегатами, объем которых превышает 3,0 литра.

В премиальном сегменте поднялись акцизы. Авто с агрегатами от 301 до 400 л.с. выросли в цене на 319 000 рублей, до 500 лошадиных сил - на 420 000 рублей, а больше 500 «лошадок» - на 442 000 рублей. По причине повышения акцизных сборов поднимутся цены и на горючее. Повышение утильсбора продиктовано борьбой с импортом и лоббированием интересов российских машиностроителей, которым пошлину возмещает государство.