Заявления о конце эпохи дизельных авто сильно преувеличены

Заявления и отчеты, рассказывающие об окончании эры авто с дизельными агрегатами, являются немного преувеличенными. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

В статистике портала Euro News идет речь о том, что дизели в Европе в 2008 году уже имели наиболее высокую популярность. Тогда они разошлись тиражом в 8 200 000 экземпляров. Бензиновые машины проданы в количестве 7 200 000 единиц. После 2008 года востребованность на такие машины сократилась. К 2014 году уровень продаж таких авто снизился к 4 900 000 штук. В 2015 году в Европе доля бензиновых машин составила 52%, дизельных 37%, а электрокаров -10,7%.

Также было обнародовано и немало инсайдерской информации о том, что снижение популярности дизельных авто вызвано «дизельгейтом» Volkswagen. Спрос на подобные авто снижается в течение большей части минувшего десятилетия. Вместе с этим дизельный транспорт все так же имеет существенную долю на авторынке, что означает, что в настоящее время исчезновение дизельным авто не грозит.