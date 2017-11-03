"УАЗ" повысил цены на несколько своих моделей

Российская компания «УАЗ» с 1 января нынешнего года скорректировала ценники на свои модели, представленные на рынке России. Обновленный прайс-лист уже появился на официальном портале бренда, а некоторые модели компании стали дороже на 20 000-50 000 рублей.

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания «УАЗ» изменила цены на свои автомобили для российских клиентов. Так, с 1 января нынешнего года внедорожник УАЗ «Патриот» прибавил к цене сразу 50 000 рублей, поэтому теперь базовое исполнение модели «Классик» обойдётся россиянам в 699 000 рублей.

Что касается «промежуточной» комплектации «Оптимум», то за данную версию российского внедорожника придётся выложить 789 000 рублей. «Топовый» УАЗ «Патриот» получил цену в 969 000 рублей.

Помимо этого, компания «УАЗ» увеличила стоимость коммерческих грузовиков УАЗ «Карго» и УАЗ «Профи» на 20 000 рублей. Отмечается, что цена на модели УАЗ «Пикап» и УАЗ «Хантер» осталась прежней.