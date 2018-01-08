За месяц 22 компании изменили цены на автомобили в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что за период с 16 декабря 2017 года по 15 января 2018 года 22 компании скорректировали цены на новые автомобили на рынке России. Вполне ожидаемо, что в основном речь идёт об увеличении ценников.

Аналитики отметили, что за отчётный месяц компании «АвтоВАЗ» в среднем на 2,5% увеличила стоимость всех своих автомобилей. Помимо этого, в начале января компании BMW скорректировала стоимость моделей, которые также стали дороже.

Японский премиальный бренд Lexus на 1% увеличил стоимость кроссовера RX 350, а гибридный SUV модели RX 450h прибавил к стоимости сразу 3,9%. Помимо этого, компания вывела на российский рынок новый Lexus RX 300 с 2,0-литровым мотором, стоимость которого стартует с отметки в 2 882 000 рублей.

Что касается более доступных автомобилей, то китайская компания Lifan увеличила цену всех своих моделей в среднем на 4-5%, а количество доступных вариантов исполнения кроссовера Lifan X50 сократилось до трёх. Что касается Geely, то данный бренд на 2,6% поднял стоимость кроссовера Emgrand X7 за исключением комплектации с 2,4-литровым мотором.

Помимо этого, компания Volkswagen на 0,1% увеличила ценник на пикап Volkswagen Amarok в исполнениях Canyon и Comfortline.