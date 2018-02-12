В марте 10 компаний изменили цены на свои автомобили в РФ

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ", как обычно, представило отчет по мониторингу цен за первые три месяца этого года. Во второй половине марта цены на автомобили изменились сразу у 10 компаний.

Эксперты выяснили, что южнокорейская компания KIA подняла стоимость модели Rio - самого продаваемого автомобиля прошлого года. Однако подорожала только комплектация Prestige. В данной комплектации автомобиль оснащается 123-сильным двигателем, объемом 1,6 литра. Стоимость модели в таком варианте возросла на 2,2 - 2,3%. Стоит отметить, что российский офис KIA отказался от поставок комплектации Prestige AV.

Ravon также поменял цены на свои модели. Теперь Nexia стоит на 3,5 - 4,2% дороже, а седан R4 подорожал на 1,5 - 6,0%, в зависимости от комплектации. Хэтчбек Ravon R2 прибавил в цене на 3,7 - 4,3%.

Но не все компании подняли цены, например, Derways снизила цену кроссовера Hower H5 на 3,3%. Китайская Geely также не осталась в стороне, Emgrand X7 стал доступнее на 2,1 - 3,6%. Lifan изменил цену Myway, теперь базовая комплектация стоит на 2,3% дешевле, в то время, как топовая версия выросла в цене на 3,5%.