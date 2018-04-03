Hower Н3 и Н5 подорожали на 80 - 209 тысяч рублей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» накануне провело исследование российского рынка, в результате эксперты выяснили, что Hower Н3 и Н5 подорожали в среднем на 80 – 209 тысяч рублей. Стоит отметить, что подорожание затронуло только модели 2018 года выпуска.

Hower Н5, который приехал на российский рынок в начале этого года, за первые четыре месяца подорожал на 80 – 114 тысяч рублей, в процентом соотношении подорожание составило 6,6 - 8,7%. В итоге, дилеры продают модель по цене от 1 299 000 рублей за базовою комплектацию, вариант Luxe также прибавил в цене, теперь новинка доступна от 1 599 000 рублей. Стоит отметить, что в марте модель Hower Н5 подешевел на 44 тысячи рублей.

Младший «собрат» Hower H3 поднялся в стоимости несколько больше, его ценник увеличился на 80 – 209 тысяч рублей, в процентном соотношении на 6,5 – 21%. Теперь российские дилеры продают кроссовер по цене от 1 199 000 до 1 419 000 рублей.