Крупнейшие производители снова поднимут стоимость на авто в России

Крупнейшие производители продолжают повышать цены на новые авто в России. Ещё с начала 2018 года ряд компаний увеличили стоимость новых машин.

Первым в России поднял цены на 2,5% крупнейший отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ». Следом за ним цены выросли на 0,8% на продукцию южнокорейского концерна KIA, который занимает вторую позицию на российском авторынке.

Корейская компания Hyundai, которая занимает третью позицию, предупредила дилеров, что стоимость моделей Solaris и Creta вырастет на 1,5%. Кроме того цены на Renault выросли на 2%, Toyota увеличила стоимость некоторых моделей на 1,3-2%. Однако на этом подорожание не закончится. В будущем цены вырастут более чем у 10 крупнейших брендов.

Volkswagen намерен к концу января увеличить стоимость новых автомобилей на 2-3%. Nissan в течение года поднимет цены на 1,5-2,5%, а подорожание Ford Sollers составит менее 1%. Специалисты утверждают, что в этом году стоимость новых автомобилей в России вырастет на 10-17%. Главной причиной увеличения цен стало подорожание акцизов на 8-10%