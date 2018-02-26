Volkswagen повысил в РФ цены на семейство Passat

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen поднял в России цены на все модели Volkswagen Passat на 50 000 - 60 000 рублей. Это 2,4-3,%% выше прежней стоимости.

Отныне стандартный вариант исполнения Volkswagen Passat Trendline со 125-сильным 1,4-литровым двигателем обойдется россиянам в 1 549 000 рублей (+50 000 рублей). За полную комплектацию Volkswagen Passat Highline с 2-литровым дизелем, генерирующим 150 «лошадок» и работающим в тандеме с 6-ступенчатой АКПП, необходимо выложить 2 049 000 рублей, что свидетельствует о повышении цены на 60 000 рублей.

Ценник на Volkswagen Passat Variant в кузове универсал с 2-литровым 150-сильным дизельным агрегатом составит от 1 979 000 рублей. Кроссовая модификация универсал Volkswagen Passat Alltrack, обустроенный 220-сильной установкой рабочим объемом 2,0 литра обойдется в 2 259 000 рублей. Согласно информации, распространенной специалистами "АВТОСТАТ", за 2017 год российские дилеры продали 2 608 экземпляров семейтсва Volkswagen Passat.