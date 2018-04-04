Volkswagen официально представил обновленный Passat для Европы

Немецкая автомобильная компания «VOLKSWAGEN» порадовала ценителей немецких машин обновлённой версией седана Passat.

У новенького «фольца» теперь модернизированная задняя решётка, новая оптика IQ Light, новая выхлопная система и бампера. Новенький автомобиль представили в трёх цветах: Bottlegreen, Lapiz Blue, SandGold. «Фольц» - будет оснащён новенькой мультимедийной системой в трёх вариантах, а также в обновке присутствует голосовое управление. Помимо этого авто будет доступно в разных версиях - в выборе дизельных моторов мощностью 2.0 литров - 148 л.с; 1.6 литров – 118л.с;. Бензиновые варианты получили полтора литровые TSI-148 л.с и двухлитровые по 268 и 187 лошадиных сил.

Максимальная скорость обновлённого автомобиля составит 210/км в час.