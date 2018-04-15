Составлен список лучших автомобилей для "вылазки" на дачу

По случаю весны был составлен рейтинг автомобилей лучше, всего подходящих для поездок на дачу. Россияне стали чаще выбираться за город, и эксперты решили составить ТОП-5 машин для подобных поездок.

Критериями были: высокая проходимость, вместительность и невысокая цена. Первое место рейтинга отдали LADA Largus. Пусть модель не отличается красивым дизайном, зато может похвастаться практичностью. Под капотом у автомобиля мотор объемом 1,6-литра литра, способный генерировать до 106 лошадиных сил.

Вторую строчку рейтинга заняла LADA 4x4. Из преимуществ – большой дорожный просвет и полный привод. Из недостатков – мощность двигателя составляет всего 83 лошадиных силы. Третье место - Renault Duster. Автомобиль предложен как с полным, так и с переднем приводом. Четвертое место занимает УАЗ «Патриот», а закрывает пятерку просторный FIAT Doblo Panorama.