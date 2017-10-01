Эксперты назвали самые дешевые новые автомобили в России

На российском автомобильном рынке ожидается рост цен на машины. В связи с этим был составлен список самых бюджетных автомобилей.

На первом месте - LADA Granta. Этот вариант не только не дорого купить, модель экономично обходится и в использовании. Так, на рынке покупателям машина предлагается минимум за 323 000 рублей. LADA Granta может похвастаться небольшим расходом бензина. За 100 километров автомобиль тратит всего 6,6 литра. LADA Granta получила 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 87 лошадиных силы.

Второе место эксперты отдали LADA Priora, которую также можно приобрести по доступной цене, минимально составляющей 373 000 рублей. Двигатель стоит такой же, как и на Granta.

Третье место занял Datsun On-Do, минимальная цена которого в России – 360 000 рублей. Силовая установка включает 1,6-литровый двигатель, способный генерировать 64 лошадиные силы. Последние две строчки принадлежат моделям компании KIA. Это Picanto и Lifan Solano II, доступные за 475 000 и 579 000 соответственно. Picanto оснащен литровый двигатель, а Lifan Solano II – 1,5-литровый.