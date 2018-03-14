Эксперты назвали Granta и Kalina самыми экономичными моделями LADA

В России растут ценники на топливо, и специалисты полагают, что будущим летом, со вступлением в силу новых ставок акцизов на горючее, оно продолжит дорожать. На фоне этого эксперты назвали самые экономичные модели отечественной марки LADA.

Самыми экономичными автомобилями ПАО «АвтоВАЗ» названы модели LADA Kalina и Granta. Обе получили 1,6-литровый агрегат тягой 106 л.с. Мотор сочетается с 5-МКПП. С таким двигателем в смешанном цикле машины расходуют на 100 км пути порядка 6,5 л бензина.

На втором месте расположилась модель LADA Vesta. Она оснащается такой же силовой установкой, однако комплектуется АКПП. Машина требует порядка 6,6 л бензина на 100 км пробега.

Третье место досталось модели LADA X-Ray. Она оснащается 1,8-литровым мотором тягой 122 л.с. Он требует примерно 6,8 литра на 100 км пути в смешанном режиме.

Четвертое место заняла LADA Priora, требующая 6,9 л топлива на 100 км пути. Далее в списке идут новые универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross с расходом 7,0 и 7,5 литра бензина соответственно. LADA Largus требует 7,9 л топлива, а внедорожник LADA 4X4 потребляет 9,9 л бензина на «сотню».