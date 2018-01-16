«АвтоВАЗ» пересмотрел комплектации моделей LADA Granta, Kalina и Priora

Руководство компании «АвтоВАЗ» дополнило линейку комплектаций и внесло ряд изменений в уже имеющиеся варианты исполнения моделей Granta, Kalina и Priora.

Так, комплектация Luxe Prestige у LADA Granta с «механикой» обзавелась функцией помощи на подъёме, которая ранее предлагалась только для версии с АКПП. В версиях Comfort Multimedia и Comfort Optima Multimedia обычную аудиосистему заменили мультимедийным центром с сенсорным дисплеем диагональю в семь дюймов. Модификации Drive Active и Sport перестанут оснащать текстильными ковриками.

Что касается LADA Kalina, комплектации Classic, Comfort и Luxe с МКПП лишились индикатора переключения скоростей, который ранее был на приборной панели. Данная функция сохранилась только у Kalina Standart.

В свою очередь LADA Priora, несмотря на слухи о прекращении производства модели, получила новые варианты исполнения: Comfort и Image стоимостью от 512 400 и 523 400 рублей соответственно. Обе версии получили мультимедийную систему, как у Granta, отделку салона Special Edition и 15-дюймовые колёсные диски.