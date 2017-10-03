Granta, Kalina и Largus оборудовали ЭРА-ГЛОНАСС

Концерн АвтоВАЗ дополнительно оборудовал три автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС. Теперь функцию быстрого реагирования можно увидеть на машинах LADA Granta, Kalina и Largus .

За машины, которые оснащены новой системой безопасности придется заплатить на 6 тысяч рублей больше, чем за классическую версию. Также автомобили с нововведением обзавелись своим названием: Standart/Glonass или Comfort/Glonass.

В связи с участием концерна в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», с января этого года АвтоВАЗ пришлось улучшить свой модельный ряд новой системой. Так как обязательным условием программ является наличие в автомобилях системы ЭРА-ГЛОНАСС.

До этого АвтоВАЗ снабжал системой ЭРА-ГЛОНАСС лишь 2 автомобиля – LADA Vesta и X-Ray. Автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС также можно приобрести на рынке.