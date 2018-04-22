Обновлённая LADA Granta FL разочаровала автолюбителей

Житель Тольятти опубликовал «Вконтакте» фотографии LADA Granta FL, которая проходила испытания на дорогах города. Обновленный вид автомобиля разочаровал многих, что отразилось негативными высказываниями в комментариях.

Один из комментаторов написал, что LADA Granta FL "осталась убогой". Хотелось бы отметить, что рестайлинг LADA Granta FL, по заявлениям «АвтоВАЗ», станет сугубо внешним, выполненным в Х-стиле, отчего автомобиль станет более похож на LADA Vesta.

Также изменения не подразумевают какую-либо модификацию составляющих, пишет VistaNews. Данный автомобиль, вероятно, будет презентован на Московском автосалоне в конце лета. Также стоит сказать, что «АвтоВАЗ» отказался от семейства LADA Kalina и намеревается превратить старый универсал в обновленную версию Granta с немного измененным кузовом.