LADA Granta снова замечена на дорогах Тольятти‍

«АвтоВАЗ» продолжает работать над обновлением LADA Granta в кузове седан. Ранее в сети представили снимки тестового прототипа, однако теперь новинка была замечена в камуфляже на дорогах общего пользования в Тольятти.

Теперь обновленный седан LADA Granta в камуфляже смогли сфотографировать со всех сторон. Из-за плёнки не удается как следует рассмотреть обновления стиля, однако модель получит уже фирменный Х-дизайн автобренда.

При этом на снимках заметно, что багажник получил иную форму, поэтому специалисты ожидают увеличение объема багажного отделения. Кроме того, номерной знак перенесли на крышку багажника. Спереди модель получила ряд дизайнерских решений от Vesta. Также рестайлинговая LADA Granta обзаведется иной приборной панелью.

Презентацию обновленной LADA Granta в кузове седан стоит ожидать в рамках автошоу в Москве уже летом этого года. Сразу после дебюта будет запущено серийное производство.