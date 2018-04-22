Новый хэтчбек Lada Granta впервые засняли без камуфляжа в Подмосковье

На данный момент «АвтоВАЗ» продолжает разработку линейки новой LADA Granta, презентация которой состоится в рамках автошоу в Москве уже в августе. В сети опубликовали первые снимки хэтчбэка без камуфляжа.

Хэтч LADA Granta в без камуфляжной пленки был замечен в Мытищинском районе Подмосковья. Фото опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «LADA Granta FL клуб». Модель без камуфляжной пленки окрашена в насыщенно синий оттенок кузова, который обычно присущ авто Subaru.

Поскольку хэтчбэк LADA Granta оснащен оригинальными легкосплавными дисками, а также электроприводом багажника на дорожные тесты вывели «люксовую» комплектацию. Передняя часть модели была пересмотрена, в частности изменения коснулись фар, бампера, капота, которые приобрели фирменный Х-стиль.

Задняя часть претерпела меньше изменений, которые коснулись только багажного отделения и бампера. Номерной знак сместили на багажник, который лишился замка, однако приобрел электропривод. Что касается списка оснащения, то уже в базе LADA Granta во всех типах кузова получит систему «ЭРА-ГЛОНАСС».