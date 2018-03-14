В Сети появились рендеры обновленной LADA Granta

В глобальной сети обсуждаются эскизы модели LADA Granta в обновленном облике. Рендеры показал сайт drom.ru. Презентация транспортного средства состоится в рамках Московского мотор-шоу.

Эскизы дают полное представление о том, чего стоит ожидать от внешности обновленного седана LADA Granta. Ранее автомобильные папарацци показывали фотографии с прототипом модели, однако он был замаскирован камуфлирующей пленкой.

Рендеры указывают на то, что обновленный седан LADA Granta существенно преобразится спереди за счет фирменного Х-дизайна компании «АвтоВАЗ». Поэтому новинка несколько напоминает отечественные модели Vesta и X-Ray. При этом, для «Гранты» не предусмотрены хромированные элементы кузова.

Задняя часть обновленного седана LADA Granta тоже несколько преобразилась за счет иной крышки багажного отсека, а также иного бампера. Кроме того, для автомобиля предусмотрены модифицированные осветители.

Ранее сообщалось, что линейка Kalina уступит свое место модели LADA Granta на производстве. Стоит полагать, что у седана появятся модификации в формате универсала и его кросс-версии, как это сделано с Vesta. Об изменениях в интерьере обновленной «Гранты» ходят слухи, что машина получит иную приборную панель.