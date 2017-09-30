Появились новые подробности о спортивных LADA Vesta R и Vesta S-Line

«АвтоВАЗ» зарегистрировал логотипы LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. Официальная презентация спортивных версий флагманского седана должна состояться в 2018 году.

За разработку LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line отвечает подразделение LADA Sport. Ранее автоэксперты считали, что седан получит приставку Sport, как это было с моделями LADA Granta Sport и LADA Kalina Sport, однако автопроизводитель запатентовал другие названия.

Заряженная версия Vesta R получит двигатель объемом 1,8 литра мощностью 149 «лошадей», а S-Line - объемом 1,6 литра мощностью 140 «лошадей», который устанавливают на LADA Kalina NFR. При этом специалисты отмечают, что возможно LADA Vesta R получит форсированный двигатель мощностью 180 «лошадей», что позволит стать самой мощной легковой моделью в российском автопроме.

Более мощная спортивная версия седана LADA Vesta получит аэродинамический обвес от концепт-кара. Дорожный просвет сократится, тормоза станут эффективнее, а также новинка получит спортивную подвеску и другие колеса на пять болтов. LADA Vesta S-Line будет менее спортивной, однако более комфортной и доступной. Ожидается, что официальная презентация спортивных версий LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line состоится в рамках автосалона в Москве в конце августа.