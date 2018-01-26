Новая LADA Vesta Sport оказалась быстрее и мощнее KIA Rio и Hyundai Solaris

Спортивная версия российского седана LADA Vesta Sport станет более производительной и скоростной моделью, чем KIA Rio и Hyundai Solaris. К такому выводу пришли автоэксперты, сравнив технические параметры автомобилей.

Согласно официальной информации, KIA Rio, получивший топовый 1,6-литровый мотор, работающий в паре с МКПП, разгоняется до первой «сотни» за 10,3 секунды, что на 0,7 секунд ниже, чем у LADA Vesta Sport. Предельная скорость «заряженного» седана достигла 198 км/ч, а у KIA Rio – 193 км/ч. Мощность двигателя в KIA Rio равна 123 л.с, а у «заряженного» седана – 145 лошадиных сил.

Под капотом российской версии Hyundai Solaris разместился 1,6-литровый 123-сильный агрегат, что на 22 «лошадки» меньше, чем у отечественного авто. Время разгона и предельная скорость Hyundai Solaris не отличаются от KIA Rio.

Эксперты полагают, что LADA Vesta Sport сможет потеснить KIA Rio и Hyundai Solaris на российском рынке, если будет стоить дешевле корейских моделей. За данные машины придется выложить от 777 900 и 819 900 рублей.