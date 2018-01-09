Рассекречена внешность серийной LADA Vesta Sport

В базе Роспатента «АвтоВАЗ» зарегистрировал изображение массовой версии LADA Vesta Sport. Об этом сообщает пресс-центр российского автопроизводителя.

При рассмотрении обнародованных в сети фотографий становится понятно, что серийный спортивный седан LADA Vesta Sport получит оформление, подобное концепту, представленному в 2016 году на Московском мотор-шоу. От стандартного варианта исполнения седана LADA Vesta Sport отличается иным передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, диффузором, расположенным на заднем бампере, аэродинамическим обвесом, огромным спойлером на крышке багажного отсека, дисковыми тормозами и 17-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала.

Под капот спортивная модификация седана получит 1,6-литровый агрегат с отдачей 140 л.с. Кроме него, предусматривается 149-сильный 1,8-литровый мотор. Производство новинки начнут в феврале 2018 года на Ижевском автозаводе.