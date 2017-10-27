Седан LADA Vesta получил новое оснащение

Все варианты исполнения российских седанов LADA Vesta, под капотом которых размещен 1,8-литровый мотор, снабдили задними дисковыми тормозами. Помимо того, инженеры поменяли систему крепления глушителя, закрепленную двумя кронштейнами.

Все седаны и универсалы LADA Vesta получили новое мультифункциональное рулевое колесо, розетку на 12 вольт, задний и центральный откидывающийся подлокотник, обогрев задних кресел и трехступенчатый механизм для передних сидений. Универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross оснастили системой автоматического отключения фар, светодиодной подсветкой в салоне и портом USB для подзарядки мобильных девайсов.

Следует напомнить, что успешные продажи бренда LADA на рынке Европы начались с выпуском нового LADA Vesta. В 2017 году объем продаж марки достиг 5 160 экземпляров (+28,9%).