Показаны первые изображения спортивного универсала LADA Vesta SW Sport

«АвтоВАЗ» продолжает развивать семейство Vesta, и недавно показал спортивную версию седана линейки. Машина выглядит динамичнее и изменилась технически. Теперь же СМИ заговорили о универсале LADA Vesta SW Sport.

Продажи универсала LADA Vesta SW набирают обороты, однако о его спортивной версии производитель пока не говорит. А вот дизайнеры портала «Колеса.ру» уже сейчас решили пофантазировать на счет внешности такой модели, и накануне показали свои рендеры с «сараем» в версии Sport.

Стоит сказать, что у дизайнеров хорошо получилось изобразить универсал LADA Vesta SW Sport. Машина выглядит эффектно за счет агрессивного обвеса и красных акцентов. Интерьер автомобиля тоже изменился бы, получив красные акценты. Спортивный «сарай» мог бы получить форсированную установку 1.8 тягой 144 л.с. как это случилось с седаном.

Появится ли универсал LADA Vesta SW Sport, пока не ясно. Возможно, это случится в будущем, а пока «АвтоВАЗ» сосредоточен на работе с существующими моделями, и обновлением семейства Granta. Более того, производитель уже показал рестайлинговый седан линейки, который получил фирменный «Х-фейс». То же самое произошло и с хэтчбеком Granta, который недавно показали фотошпионы. Вся линейка «Гранты» будет показана в Москве на мотор-шоу в августе. В нее кроме седана и хэтчбека войдут лифтбек, универсал и кросс-универсал.