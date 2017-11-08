Эксперты назвали ТОП-5 лучших российских внедорожников

Как известно, внедорожные модели славят российских производителей. Был составлен список самых удачных отечественных внедорожников. Большинство из них можно приобрести и сегодня.

Наилучшим отечественным внедорожником, по мнению специалистов, является LADA 4×4. Хотя эта модель устарела и выпускается уже 40 лет, машина остается хорошим внедорожником. Клиренс автомобиля - 205 мм, хорошая управляемость, полный привод и доступная цена. Являясь первой в рейтинге, LADA 4×4 самая дешевая из представленных внедорожников.

Второе место занимает Chevrolet Niva. Внедорожник имеет просвет в 200 мм, полный привод и другие преимущества. Niva комфортна как на асфальте, так и на бездорожье.

Третье место - УАЗ «Патриот». После рестайлинга автомобиль стал неплохо смотреться на бездорожье. Клиренс - 210 мм, а мотор автомобиля генерирует 135 лошадиных сил, и имеет объем в 2,7 литра.

Четвертое место отдали ГАЗ 4WD. Автомобиль имеет некоторые сходства с УАЗ 2206. Обе модели полноприводные, с дорожным просветом 205 мм. Однако ГАЗ 4WD имеет еще и дизельный 2,8-литровый мотор мощностью 120 л.с.

Последнее место занимает микроавтобус УАЗ 2206 с клиренсом 205 мм, мотором мощностью в 112 лошадиных силы и объемом в 2,7 литра. Работает в паре с 5-ступенчатой трансмиссией.