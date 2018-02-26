Эксперты составили ТОП-5 лучших версий модели LADA «Нива»

Автомобили LADA «Нива» достаточно популярны на отечественном авторынке. Экспертами было решено создать рейтинг самых интересных и необычных автомобилей LADA «Нива».

Проведя тщательное исследование первое место эксперты решили отдать автомобилю под названием «Бронто». Бронированный автомобиль с литыми дисками и множеством дополнительных и полезных функций можно приобрести от 355 тысяч рублей.

На второе место поставили «ВАЗ-2329», тюнингованный вариант “Нивы”. За него придется отдать не меньше 370 тысяч рублей. Третье место было решено отдать «Бронто Марш», который выделяется своими огромными колесами. Этот автомобиль обойдется в 500 тысяч рублей.

Служебный автомобиль «Лаура» расположился на четвертом месте, стоимость которого стартует от 254 тысяч рублей. Некоторые детали автомобиля бронированы. Последнее место присудили LADA «Нива», выпущенная в 2010 году. Цена этого автомобиля составляет 450 тысяч рублей.