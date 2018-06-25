Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных нержавеющих автомобилей

Эксперты составили рейтинг из пяти автомобилей, которые меньше всего подвергаются коррозии. ТОП составлялся среди подержанные вариантов, стоимость которых не превышает 300 тысяч рублей.

Лидером стала модель Skoda Octavia. Его оцинкованный кузов привлекает покупателей. Этот автомобиль выпускают с конца 90-х годов. Сегодня на вторичном рынке его можно приобрести за 297 тысяч рублей.

На втором месте расположился Peugeot 307, кузов которого эксперты назвали «бессмертным», а сам автомобиль считают одним из лучших на вторичном рынке. Третье место досталось Renault Megane, стоит он 260 тысяч рублей. Специалисты утверждают, что даже при самом активном использовании автомобиля, его кузов ни капельки не поржавеет.

На четвертом месте оказался Opel Astra Н, кузов которого не боится практически ничего. Стоит такой автомобиль 275 тысяч рублей. Ну и последнее место занимает Citroen C5, стоимостью в 250 тысяч рублей.