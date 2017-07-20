Составлен ТОП-3 лучших европейских автомобилей за 100 000 рублей

Даже имея всего 100 000 рублей, возможно приобрести неплохую машину. Эксперты назвали три лучшие европейские модели, доступные на вторичном рынке за указанную сумму.

На третьей строчке рейтинга расположился Opel Vectra B, выпускавшийся с 1995 по 2002 год. К настоящему времени многие экземпляры этой модели сохранились в хорошем состоянии. Разумеется, у авто за 100 000 рублей будут некоторые дефекты, например, с состоянием кузова.

Также эксперты советуют обратить внимание на Opel Omega, который отличается комфортом и вместительным багажником. Однако такой автомобиль обойдётся дороже «сотни», поэтому в рейтинг его не включили.

Второе место занял надёжный и простой хэтчбек Volkswagen Golf 2. В нужную сумму можно вложиться и при покупке «третьего» Golf, но его обслуживание потребует больше расходов из-за более сложной конструкции. Этот автомобиль станет хорошей альтернативой более дорогим седанам Jetta и Passat B3.

Первую строчку рейтинга эксперты отдали седану LADA 2110. У «вазовских» моделей тех лет много проблем, включая частые и мелкие поломки, низкий комфорт и не самая лучшая управляемость, зато за минимальную сумму предлагаются самые «свежие» машины. Кроме того, часто бывшие владельцы LADA 2110 сами устранили большую часть упомянутых недостатков.