Названы 5 полноприводных SUV ценой до 1 000 000 рублей

Рынок России активно пополняется новыми кроссоверами, однако не все они могут похвастаться полным приводом. Более того, далеко не каждый полноприводный SUV можно приобрести по цене до 1 000 000 рублей. Именно такие машины вошли в пятерку.

Лидером обсуждаемого сегмента остается внедорожник LADA 4X4. «АвтоВАЗ» продает данную модель с полным приводом менее чем за полмиллиона рублей. Стандартный трехдверный «вездеход» оснащается 1,7-литровым 83-сильным агрегатом и 5-МКПП. Его стоимость составляет 469 900 рублей. При этом, максимально укомплектованная версия машины тоже стоит не более миллиона рублей.

Второе место занимает Chevrolet Niva. Автомобиль продается по цене от 578 000 рублей. Моторный отсек кроссовера занимает 1,7-литровый 80-сильный агрегат. «Топовая» сборка машины стоит 723 500 рублей.

УАЗ «Хантер» занял третье место в рейтинге. Машина продается по цене от 644 900 рублей. Автомобиль оснащается 2,7-литровым 135-сильным мотором с 5-МКПП. Максимальная сборка машины обойдется в 658 900 рублей.

Четвертое место досталось внедорожнику УАЗ «Патриот». За 719 000 рублей он продается с 2,7-литровым 135-сильным мотором и 5-МКПП. «Топовая» версия машины продается за 929 000 рублей.

Замыкает рейтинг Renault Duster. Машина с 1,6-литровым 114-сильным агрегатом и 6-МКПП предлагается за 809 990 рублей. В максимальной сборке он стоит 986 990 рублей. Модель Duster представляет собой что-то среднее между кроссовером и внедорожником.