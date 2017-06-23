Электрический внедорожник Buick Enspire Concept представят в конце апреля

Американская марка Buick недавно анонсировала дебют нового концептуального внедорожника Enspire Concept, оборудованного полностью электрической установкой. Отмечается, что публика сможет увидеть новинку на автосалоне в Пекине уже 29 апреля.

Компания Buick опубликовала на официальном портале тизерное изображение, раскрывающее дизайн задней части электрокара. Представители бренда сообщают, что новый Buick Enspire будет продаваться только на китайском авторынке. Пока неизвестно, какой силовой установкой оснастят электрический внедорожник.

Разработчики подчеркнули, что при создании автомобиля применялись «глобальные ресурсы General Motors», благодаря чему в модели сочетаются стильный дизайн и передовые технологии. Новый прототип электромобиля Buick Enspire дебютирует на Пекинской автовыставке уже в конце текущего месяца. Кроме того, компания намерена привезти данный автомобиль на мероприятие Buick Brand Night, которое состоится 17 июля нынешнего года.