В GM хотят сделать электромобили прибыльными

Глава правления американской автомобилестроительной компании General Motors Мэри Барра сообщила о намерении сделать доходным производство электромобилей. Как сообщают некоторые источники, компания собирается начать разработку свою технологию батарей, дешевого шасси и наладить сборку авто в Китае.

В новых аккумуляторах будет меньшее содержание кобальта и большее количество никеля. Помимо того инженеры собираются встроить новую систему управления теплооотвода аккумулятора. На сегодняшний день стоимость батареи электрокара Chevrolet Bolt достигает 10 000 12 000 долларов. Но как планируется, через три года цена аккумулятора достигнет всего лишь 6 000 долларам.

Ранее сообщалось, что GM в 2020 году создаст полностью электрический кроссовер под маркой Buick. Основные агрегаты возьмут от Chevrolet Bolt. Авто оснастят 200-сильным электродвигателем и 60-киловаттным аккумулятором.