Глава Fisker заявил о разработке бюджетного электрокара

Американская автомобилестроительная компания Fisker продает свой электрокар Emotion по цене от 130 000 до 190 000 долларов. Но вместе с тем глава автопроизводителя Хенрик Фискер заявил, что инженеры создадут более бюджетную модель стоимостью 40 000 долларов.

ТОП-менеджер не указал в каком кузове выпустят новинку: седан, пикап или кроссовер. Однако Фискер представит на авторынке несколько машин. Представленная новинка окажется третьим авто в линейке бренда после Emotion и Orbit.

Главным фактором успешных продаж компании должны стать твердотельные батареи, разработкой которых сейчас занимаются специалисты многих автопроизводителей. Сотрудники Fisker вместе с конструкторами из Nanotech Energy делают первые шаги в создании таких аккумуляторов. Сообщается, что в 2019 году все авто Fisker снабдят привычными литиевыми батареями. Только в следующем году выведут на тесты прототип Emotion с твердым аккумулятором. Серийные версии оснастят такой батареей в 2020 году.