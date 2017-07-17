Новый концепт Geely Concept Icon показал возможности компании

Совсем недавно китайская компания Geely презентовала публике свой новый внедорожник Concept Icon, который представит новую линейку автомобилей. Дебют модели состоялся на мотор-шоу в Пекине.

Разработкой концепта руководил вице-президент «Geely Design China» - Гай Бургойн. Автомобиль представит новый уровень развития компании и дух современного цифрового века. Особенностью дизайна, сразу бросающейся в глаза, стала головная оптика, выполненная в форме знака бесконечности.

У Concept Icon нет центральной стойки – двери автомобиля открываются в разных направлениях. Интерьер концепта выполнен без излишних деталей. Салон оснащен инновационной информационно-развлекательной мультимедиа системой в управлении с большим тачскрином. На данный момент, информации о силовой части Geely Concept Icon производитель не предоставляет.